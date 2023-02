Lunedì 20 febbraio la finale di Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi

Lunedì 20 febbraio andrà in scena la finale di Faenza Cabaret, il premio Alberto Sordi, al Teatro Masini, riservato a giovani talenti comici, arrivato alla 19^ edizione. Nato nel 2003 da un’idea della Polisportiva “I Fiori” di Faenza, il premio oggi ha raggiunto una valenza nazionale e negli ultimi anni ha premiato, all’inizio della ribalta mediatica delle rispettive carriera, il duo comico Bella Domanda, Davide Spadolà, Giovanni d’Angella, che insieme a Penelope Landini condurrà la serata al Masini, Max Angioni, Davide Calgaro e, l’anno scorso, Alessandro Ciacci.

La finale di lunedì 20 febbraio vedrà inoltre come ospite della serata Leonardo Manera, uno dei comici dell’attuale panorama televisivo nazionale con più anni di carriera alle spalle, volto storico di Zelig, un palco sul quale molti dei vincitori del premio Alberto Sordi si sono ritrovati a lavorare. Festa anche per la Metallurgica Viganò, in viaggio verso i 30 anni di carriera.