Venerdì 24 febbraio, alle ore 21, nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo, la rassegna culturale del Caffè Letterario ospita lo scrittore e genetista Guido Barbujani per presentare il libro “Come eravamo. Storie dalla grande storia dell’uomo” edito da Laterza. La serata ad ingresso libero sarà introdotta da Patrizia Randi.

Uno dei più importanti genetisti italiani, attraverso il libro “Come eravamo. Storie dalla grande storia dell’uomo”, ci racconta com’era la vita quotidiana milioni di anni fa, a partire dai volti dei nostri antenati restituiti in quindici magnifiche sculture iperrealistiche.

Tutto ciò è possibile grazie alla bravura degli artisti, dei paleontologi che hanno disseppellito e amorevolmente ricostruito vecchi scheletri e dei genetisti che spesso sono riusciti a leggere il loro DNA. La nostra curiosità, in questo libro, trova un oggetto più concreto, che ci interpella e ci emoziona.

Guido Barbujani insegna Genetica all’Università di Ferrara. Si occupa delle origini e dell’evoluzione della popolazione umana. Ha pubblicato testi letterari, tra cui Questione di razza (Mondadori 2003) e Soggetti smarriti. Storie di incontri e spaesamenti (Einaudi 2022), e i saggi Lascia stare i santi (Einaudi 2014), Contro il razzismo. Quattro ragionamenti (con M. Aime, C. Bartoli e F. Falloppa, Einaudi 2016), Il giro del mondo in sei milioni di anni (con A. Brunelli, Il Mulino 2018), L’invenzione delle razze (Bompiani nuova edizione 2018), Sillabario di genetica per principianti (Bompiani 2019) e Europei senza se e senza ma (Bompiani nuova edizione 2021). Per Laterza è autore di Gli africani siamo noi. Alle origini dell’uomo (2016) e Sono razzista ma sto cercando di smettere (con P. Cheli, nuova edizione 2022).