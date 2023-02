La collaborazione tra la nostra Amministrazione e le Associazioni del territorio è da sempre fruttifera e i tanti progetti realizzati lo confermano.

In quanto sostenitrice di numerose iniziative per il sociale, abbiamo chiesto al Presidente della Pubblica Assistenza di Russi. Enrico Castellari, di illustrarci la loro realtà:

“Nel 2023 festeggerete i 40 anni di attività, come è cambiata la Vostra Associazione dal 1983, anno di fondazione, ad oggi?”

Sono stati anni di crescita continua: abbiamo infatti iniziato per fronteggiare un’esigenza manifestatasi nella realtà russiana con la chiusura dell’ospedale, divenendo con il tempo un’Associazione che ha potenziato i suoi servizi e aumentato il numero di volontari, radicandosi nel territorio russiano e vicina ai cittadini.

“Quali sono i serviti che offrite?”

Offriamo il servizio di taxi sanitario non urgente per terapie, visite ambulatoriali, dimissioni, trasferimenti ecc.), sia in convenzione con l’Azienda USL, coordinato dalla centrale trasporti ordinari sia direttamente gestiti dal nostro front office.

Servizi in collaborazione con le Case Protette del territorio (come la Casa Baccarini) e presidi sanitari a manifestazioni sportive, sagre ed eventi vari

per essere presenti in ogni evenienza ed aiutare nelle situazioni di bisogno.

Offriamo infine un servizio serale di supporto alla centrale operativa del 118.

“Siete sponsor finanziatore di tutta la parte progettuale del progetto Casa Canterini, perchè avete deciso di investire in questo progetto?”

La Pubblica Assistenza Città di Russi ha voluto non solo sostenere il progetto, che potenzierà l’offerta di assistenza socio-sanitaria verso quella fascia di popolazione colpita da disabilità, ma anche dedicare parte delle donazioni ricevute riversandole nella realizzazione di una struttura pubblica che andrà a beneficio di tutta la nostra Comunità. Il progetto vuole infatti essere una risposta della Città di Russi rivolta al proprio territorio e non solo, alla crescente richiesta di giovani con disabilità di essere sostenuti nel delicato percorso della costruzione di un’identità adulta, attraverso lo sviluppo di autonomie personali che migliorino la loro qualità di vita.

“Cosa vi ha spinto a contribuire al progetto “Wow, il nostro Parco”, promosso dall’Associazione ASD Arancioni – Giovani Falchetti e dal Comune di Russi?

Essendo un’associazione di volontariato, molto radicata nel territorio, abbiamo donato poiché crediamo fortemente nel valore della collaborazione tra tutte le Associazioni del territorio, in modo tale che una possa aiutare l’altra nei momenti di difficoltà. Dato che l’Associazione promotrice del progetto si rivolge ai giovani, ci siamo mobilitati per sostenerla nella sua vicinanza a questa fascia della popolazione.

“C’è sempre bisogno di nuovi volontari: come procede la ricerca di nuove adesioni?”

Le richieste d’aiuto sono aumentate e mai come oggi abbiamo bisogno di nuovi volontari per sostenere e condividere i principi di solidarietà e fraternità che da sempre ci spingono ad aiutare il prossimo.

Tutti possono dare una mano a svolgere le nostre attività che sono varie e non tutte hanno necessità di corsi di formazione, basterebbero anche solo poche ore per poter garantire i servizi essenziali ai cittadini, con la presenza e la vicinanza che ci contraddistinguono.

“In che modo è possibile sostenere l’Associazione?”

Il “5×1000” è uno dei mezzi attraverso il quale è possibile sostenerci e fino ad oggi la risposta dei cittadini è stata importante per noi.