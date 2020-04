È nel pieno dell’emergenza COVID-19 che nasce il progetto di un network di comunità con l’intento di connettere tutte le attività commerciali del territorio a Sud del comune di Ravenna e chi effettua servizi per questo durante la quarantena.

Da tempo era in corso di sviluppo un’idea di questa portata, ma oggi risulta importante più che mai per la comunità data la situazione emergenziale lanciarla seppur con dei limiti, per essere in grado di portare un servizio in più.

È stata quindi creata la pagina facebook “CONNETTIAMO LE VILLE -UNITE & DISUNITE” dove verranno pubblicate e pubblicizzate gratuitamente tutte le varie attività commerciali aperte e quelle che svolgono il servizio d’asporto a domicilio (ristoranti\pizzerie\gelaterie etc…).

Gli abitanti delle aree territoriali a sud di Ravenna avranno così possibilità di vedere in un unico punto di accesso internet per tutto il territorio quante attività commerciali sono aperte e quando, dove svolgono il servizio a domicilio .

Andrea Vasi, consigliere comunale di Ravenna per il Partito Repubblicano, promotore dell’iniziativa con un gruppo di amici , per l’area territoriale delle ville unite-disunite (aree territoriali di CASTIGLIONE, SAN PIETRO IN VINCOLI E RONCALCECI ) auspica che la stessa si estenda anche alle altre realtà comunali e provinciali del territorio, chiedendo la massima partecipazione ed offrendo il proprio aiuto a tutti coloro che vogliano collaborare per far crescere il progetto mandando una mail all’indirizzo :