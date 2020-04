È iniziata oggi attraverso la piattaforma Facebook, sui gruppi cittadini, Sei di Faenza se e Faenza Aperta un’iniziativa volta ad invitare i faentini a rispettare l’appello delle istituzioni, ovvero, quello di restare a casa e di fare anche una piccola donazione al Comitato di Faenza della Croce Rossa.

L’idea è nata da Claudia Bellini che l’ha condivisa con me e Lorena Ciimatti, ovviamente abbiamo aderito con entusiasmo e ci siamo messi all’opera, contattando il patron del M.e.i. Giordano Sangiorgi che a sua volta ha coinvolto tanti artisti.

Per farsi che questa nostra iniziativa aiutasse concretamente chi in questi giorni sta facendo tanto, abbiamo coinvolto Mattia Verbeni del Comitato Locale della Croce Rossa ed insieme abbiamo iniziato a promuovere questa iniziativa pubblicando un video nel quale viene eseguito il brano Romagna Mia, nei prossimi giorni ne verranno pubblicati altri visto l’alto numero di musicisti che ha aderito.

Vorremmo che aderissero non solo gli artisti ma anche i cittadini inviando il proprio video alla mail: cbellini1983@gmail.com e segreteria@materialimusicali.it con l’hastag #iorestoacasaefacciocose .

Per chi volesse donare a Croce Rossa Comitato di Faenza segnaliamo che è attivo su Satispay il profilo

CRI Comitato di Faenza

Oppure iban:

IT 10 W 08542 23700 000000 247159

Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese

Causale: Donazione per Emergenza COVID-19