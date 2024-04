È in programma mercoledì 1 maggio a Cotignola all’interno del circuito protetto del parco Pertini il meeting regionale di ciclismo giovanile «Alberto Braghetta» e contestualmente il trofeo «Michele Gordini» di sprint e gincana.

Il programma della manifestazione prevede, dopo il ritrovo e la riunione tecnica, la partenza alle 10. Lagincana prevede due prove per le categorie PG, G1, G2 e G3, mentre per quanto riguarda losprint, una prova per le categorie G4, G5 e G6 sia maschile che femminile.

A seguire si terranno le premiazioni delle società e degli atleti vincitori e le foto di rito.

Tutti i partecipanti, sia atleti che genitori, avranno la possibilità di pranzare al ristorantecon menu agevolati (prenotazioni entro lunedì 29 aprile contattando il bar ristorante Al Parco telefono 0545 41685).

L’evento è organizzato dalla Società ciclistica Cotignolese con il patrocinio e il contributo del Comune di Cotignola e in collaborazione con il Comitato provinciale di Ravenna della Fci – Federazione ciclistica italiana e il comitato regionale Federciclismo dell’Emilia Romagna.