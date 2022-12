Dopo la consegna giovedì mattina di due sporte di doni ai pazienti ricoverati e in day hospital dell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale di Ravenna, il Porto Robur Costa 2030 aderisce a un’altra iniziativa di solidarietà. In occasione del match di domenica 18 dicembre alle 18 al Pala Costa contro il Delta Group Porto Viro, la Consar Rcm scende in campo insieme a Telethon. La Fondazione che si occupa della ricerca scientifica per arrivare alla cura sempre più profonda delle malattie genetiche e per dare una prospettiva di vita concreta alle persone e alle famiglie che le combattono, sarà presente al Pala Costa con un centro raccolta e un punto vendita dei “Cuori di cioccolato” fondente, al latte o al latte con granella di biscotto, con cui finanziare la ricerca.

La collaborazione tra le due realtà è anche l’occasione per ricordare che senza Telethon e senza l’aiuto dei cittadini le malattie genetiche rare non sarebbero nemmeno considerate. Ma la rarità di una malattia non può giustificare disinteresse né escludere la possibilità di una cura. Da qui l’impegno costante che Telethon porta avanti grazie a una ricerca scientifica d’eccellenza, a terapie innovative che attirano l’attenzione di un numero sempre maggiore di gruppi farmaceutici e allo sviluppo di collaborazioni con istituzioni sanitarie pubbliche e private.

Dal 1990 a oggi Telethon ha investito nella ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare 623,69 milioni, finanziando 1676 ricercatori e 2804 progetti.