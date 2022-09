Dopo più di due anni, ritorna la Cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive Nazionali del CONI anche nella provincia di Ravenna. Segue a stretto giro quella di consegna del Collare d’Oro al Merito Sportivo al Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, che ha ricevuto la massima onorificenza sportiva dalle mani del Presidente del CONI Giovanni Malagò insieme ad una serie di incontri istituzionali a partire da quello con il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

La cerimonia a Ravenna, in programma il 21 settembre alle ore 18:30 sarà ospitata all’Hotel Palace di Milano Marittima , ed avrà come ospite d’onore la numero due dello sport italiano, il Vice Presidente Vicario del CONI, Silvia Salis che, insieme al Vice Presidente Vicario del CONI Regionale Vittorio Andrea Vaccaro che sostituirà il Presidente Regionale Andrea Dondi, alla Vice Presidente Milva Rossi ed al Delegato Provinciale Samuel Gasperoni consegneranno più di quaranta riconoscimenti tra Medaglie al Valore Atletico, Stelle al Merito Sportivo e Palme al Merito Tecnico.

Tutti i riconoscimenti sono classificati in bronzo, argento ed oro e saranno ben cinque quelli del metallo più prezioso a partire dagli atleti con i Campioni del Mondo Federica Bacchetta ed Alessandro Plazzi, passando per i dirigenti Walter Cavallucci ed il Presidente regionale della Motonautica, pronto per la tappa piacentina del Campionato del Mondo di Formula 1, Enrico Sirri. Per le società supera la soglia di trent’anni di attività coronati di successi l’Olimpia Teodora SSD.