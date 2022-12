Anffas Faenza compie 50 anni. Mezzo secolo di attività per l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Un sostegno importantissimo, quasi basilare, per le famiglie. 50 anni festeggiati al Cinema Sarti di Faenza, dopo la serata il 22 luglio scorso animata da Maria Pia Timo, con la proiezione di un video che racconta il mezzo secolo di vita dell’associazione a Faenza, proiettato in occasione della Giornata della Disabilità