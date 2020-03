Un pugno al Covid19 é il motto sotto il quale associazioni, imprenditori, professionisti e singoli cittadini migranti nonché tanti soggetti ravennati e alcune cooperative del territorio di Ravenna, guidate dall’associazione Terra Mia e Il Terzo Mondo Onlus, hanno avviato qualche giorno fa un’iniziativa di raccolta fondi a sostegno dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna nella sua lotta per sconfiggere, stendendo al tappeto, il Coronavirus con “un pugno” come lo indica chiaramente il motto adottato.

«Abbiamo deciso di unirci, perché si sa: la forza sta nell’unione e le associazioni per loro natura si uniscono costruendo un agire sociale.

Ora come ora, le nostre comunità sono più unite e insieme vogliamo raccogliere questa sfida. Abbiamo scelto di organizzarci perché oggi più di ieri è il momento di non tirarsi indietro… Siamo grati alla nostra città e sappiamo che, insieme, potremmo donare questa gratitudine a tutti i cittadini!

Le Associazioni Terra Mia e il Terzo Mondo Onlus si occuperanno di raccogliere l’importo e di donarlo all’Ospedale di Ravenna.

Per donazioni è possibile procedere tramite bonifico bancario all’iban: IT32U0627013178CC0780010696 – inserendo come causale: “Un pugno al COVID-19, nome e cognome”

Per chi non volesse o non avesse la possibilità di effettuare la donazione con bonifico e preferisce i contanti è possibile contattare l’Associazione Il Terzo Mondo al numero 328 1455130.

Ultimata la raccolta di fondi, daremo ampie informazioni, tramite comunicato stampa, con la somma raggiunta e i nominativi delle associazioni, persone e enti che hanno partecipato alla campagna “Un pugno al COVID-19″».