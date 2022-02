Martedì 1 marzo si avvia il 33 corso di 1* soccorso della Pubblica Assistenza Città di Riolo Terme. L’appuntamento è per le ore 20:30 in Sala Consiliare, via A. Moro 2, Riolo Terme.

Il corso è aperto a tutti ed è gratuito, si terrà il martedì ed il venerdì sera; la prima parte del corso permetterà di conoscere le fondamentali nozioni di primo soccorso, la seconda parte è particolarmente destinata a chi desidera approfondire le proprie competenze e diventare volontario della Pubblica Assistenza.

La frequenza del corso non obbliga all’iscrizione all’Associazione.

Chi decide di iscriversi alla P.A. dopo aver completato il corso potrà destinare quanto tempo vuole all’associazione per svolgere i servizi di ambulanza, viaggi in auto e pulmino per trasporti e prestare assistenza durante gli eventi pubblici.

Fare il volontario permette di mettere alla prova sul campo i propri talenti e di apprendere nuove competenze. Se si agisce insieme ad altri, come spesso capita, si possono mettere in comune le esperienze e imparare da chi già sa fare.

Il difficile tempo che abbiamo attraversato ci ha insegnato quanto sia prezioso il lavoro del volontario: grazie ad una precisa formazione tutti possono contribuire al benessere della propria comunità.

Nell’ultimo anno i volontari della P.A.città di Riolo Terme hanno effettuato più di 700 viaggi di accompagnamento dei propri concittadini oltre a prestare servizio in ambulanza in convenzione con il 118.Sarà possibile iscriversi per frequentare il corso telefonando al numero 3471182647 o scrivendo all’indirizzo email pubblicaassistenza@gmail.co