Maxi donazione di mascherine e tute dalla Cina, i colleghi italiani: “Gesto naturale. Ci avevano preparato alle nuove norme di sicurezza”

La China Merchants Industry ha donato agli ospedali di Ravenna, Faenza e Lugo 50.000 mascherine di tipo chirurgico e 5.000 mascherine NFPP2, 2.000 occhiali monouso, 1.000 tute di protezione medica monouso, disponibili già nelle strutture sanitarie. Stefano Schiavo, alla guida dell’azienda ravennate che ha chiesto alla casa madre cinese la donazione, spiega come dalla Cina avessero già iniziato a preparare da tempo i colleghi italiani alle norme di sicurezza da seguire e di come l’aiutare l’Italia in un momento di difficoltà sia stato un gesto quasi automatico.