Sabato 26 novembre si svolgerà l’ultima delle sei tappe di Green walk, ovvero delle uscite a piedi e in bicicletta alla scoperta del territorio, ideate nell’ambito del progetto YOU_Rope con l’obiettivo di creare uno spazio di condivisione e confronto sul Green Deal europeo, i cui temi sono più che mai attuali.

Sabato il ritrovo sarà all’IPSEOA “Tonino Guerra” in piazzale Pellegrino Artusi 7 alle 10.30. Per la tappa conclusiva delle Green walk, infatti, Villaggio Globale Coop.Soc ha organizzato una passeggiata attraverso il centro di Cervia.

La camminata prevede una passeggiata per il centro, visitando il giardino Vittime innocenti della mafia adiacente l’Istituto, che garantisce il benessere del vivere cittadino. Seguirà l’incontro con un pescatore cervese, che racconterà come sono mutati i sistemi di pesca e, di conseguenza, il mare Adriatico nel corso della sua esperienza e quali sono i prodotti a km 0 in queste zone. Sarà un’altra occasione per vivere il territorio in modo lento e attento

La passeggiata si concluderà con la consegna a tutti i partecipanti di materiali utili a stimolare il confronto sul Green Deal; il ritorno a Ravenna, dalle 12 in poi, si effettuerà in autonomia.

Parteciperanno alla Walk due classi dell’IPSEOA “Tonino Guerra”, gli Ambasciatori YOURoPe e chiunque voglia prendere parte all’atto conclusivo di questa esperienza. La passeggiata guidata è gratuita e aperta alla cittadinanza.