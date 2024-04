Ultime battute per il processo Molducci a Ravenna, nel quale Stefano Molducci è accusato di aver ucciso il padre, Danilo Molducci, noto medico di medicina generale, insieme con la badante del dottore Elena Vasi Susma. Nuovo confronto oggi in tribunale in attesa della sentenza che dovrebbe essere prevista per giugno. Nel confronto andato in scena in giornata, Stefano Molducci ha provato a spiegare alcuni movimenti bancari ritenuti sospetti dalla procura