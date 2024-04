Quattro giornate piene di sapori, di pubblico e bel tempo. “Bell’Italia” e “Bella Romagna” nel centro storico di Ravenna, l’11-12-13-14 aprile hanno replicato il successo delle due manifestazioni, quella consolidata di Piazza del Popolo e l’evento in Piazza Kennedy giunto alla seconda edizione. Sotto l’egida di Confesercenti Ravenna-Cesena si è realizzato un connubio felice tra le due piazze. Proprio Bella Romagna ha registrato una crescita del 25% rispetto al 2023.

Bell’Italia in Piazza del Popolo infatti – alla nona edizione – è un format già collaudato patrocinato da Confesercenti a Ravenna, che la società Explicom porta da anni nelle principali città italiane per promuovere il meglio della produzione gastronomica “made in Italy”, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige.

“Bella Romagna”, nella vicina Piazza Kennedy, alla seconda edizione, ha centrato l’obiettivo. L’organizzazione, affidata a Tuttifrutti, in collaborazione con lo staff di Confesercenti e gli operatori del territorio, ha arricchito la proposta di quest’anno portando da 3 a 5 gli spazi gastronomici (4 stand e un food truck), oltre ai due spazi del Consorzio del Parmigiano Reggiano e delle Officine Gastronomiche Spadoni (anche con la Birra del Molino Spadoni).

Molti gli incontri di degustazione per gli adulti e di intrattenimento per i piccoli. Bambine e bambini si sono divertiti a fare piadine e stampare tele sotto la regia dell’Associazione Tralenuvole. Momenti di grandi sapori con l’assaggio in parallelo del Cappelletto Romagnolo alla ravennate e dell’Anolino di Parma con gli chef dei rispettivi territori: Marco Cavallucci del Mercato Coperto Ravenna e Daniele Rossi di Gusto Parma. Per passare all’inedito accostamento dei salumi di Mora Romagnola delle Officine Gastronomiche Spadoni con il gelato al Parmigiano Reggiano della gelateria Sbrino.

Non potevano mancare le verticali di Parmigiano Reggiano in abbinamento ai prodotti di Bell’Italia e ai gelati “pera/zenzero” e “rapa rossa/aceto di mele”, di Sbrino. Apprezzatissimo il passaggio dell’oste Andrea Rondinelli dell’Osteria dalla Zabariona con gli assaggi dei piatti primaverili caratterizzati dalle erbe spontanee, come l’asparagina, gli stridoli, la borragine, i rosolacci e i fiori di sambuco. Per concludere con la degustazione “antispreco e di stagione” di Matteo Salbaroli della Cucina del Condominio con i suoi gustosissimi manfettini in brodo, ripassati nel burro e stridoli, parmigiano e aglio nero.

L’offerta gastronomica è davvero importante nelle città a vocazione turistica come Ravenna. Bell’Italia e Bella Romagna, insieme, valorizzano il patrimonio gastronomico nazionale e locale, con l’obiettivo di inserire cultura materiale e di tradizione all’interno dell’offerta turistica territoriale e del ventaglio di esperienze per i tanti visitatori della città. Nei giorni in cui si è tenuta la manifestazione, sono state tante le presenze di visitatori da fuori regione: certamente essi porteranno con sé un bel ricordo della città viva, festosa e accogliente che hanno trovato.

Gli stand in Piazza del Popolo erano una ventina, in rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane. In Piazza Kennedy, invece, quattro ristoranti del territorio romagnolo: Cucina del Condominio, Mercato Coperto Ravenna, Radicchio Rosso e L’Ustarèia. Tutti hanno proposto al pubblico vari formati di pasta ripiena, come cappelletti, ravioli, tortelli, “minestra” asciutta e dolci.

A questi si è affiancato l’ospite d’onore 2024, col Food Truck Gusto Parma, con le sue paste ripiene, come gli anolini in brodo o asciutti, i tortelli alle erbe o alla zucca, a cui hanno aggiunto la proposta della focaccia e gnocco fritto.

Con la gastronomia di Parma affiancata alla festa, si è dato avvio al gemellaggio che di anno in anno si terrà con una località regionale o italiana, invitandola alla festa Bella Romagna.

La manifestazione di Piazza del Popolo e Piazza Kennedy ha goduto del patrocinio del Comune di Ravenna e del sostegno di Romagna Acque. Media partner Radio Studio Delta. Sponsor Consorzio del Parmigiano Reggiano, Officine Gastronomiche Spadoni e Birrificio del Molino Spadoni. L’avvio alla manifestazione è avvenuto con la presenza di CAT Confesercenti, che ha presentato l’interessante e utile ricerca sulla sostenibilità ambientale e risparmio energetico dei pubblici esercizi.