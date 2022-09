“Sosteniamo da tempo che serva un’azione mirata a migliorare la situazione della galleria ex Cassa di Risparmio di proprieta di Crédit Agricole. In questa logica avevamo suggerito due azioni di minima: l’installazione della video sorveglianza e la rimozione delle vetrine per rendere la Galleria più permeabile ed esteticamente più bella o, almeno, la sostituzione dei vetri rotti. Constatiamo che, grazie al lavoro del tavolo istituito dal Prefetto e voluto dall’Amministrazione, iniziamo a vedere i risultati. Sono stati infatti tolti i vetri dell’accesso su largo della Repubblica. Bene. Era un’azione che avevamo concordato e aspettavamo da tempo.