Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile ha arrestato M.G., 55enne ravennate, in esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione, che è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna, in quanto M.G. doveva scontare la pena di due anni e otto mesi di reclusione, in relazione al reato di violenza sessuale continuata per il quale venne denunciato nel 2012.

Il provvedimento restrittivo, dell’11 ottobre scorso, è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali una volta che la sentenza di condanna è divenuta definitiva in seguito al ricorso in Cassazione a conclusione dell’iter processuale: M.G. venne condannato dal G.U.P. del Tribunale di Ravenna nell’agosto 2015, ricorse poi in Appello ma ottenne una nuova condanna nel settembre 2017 quindi il ricorso alla Suprema Corte che ha confermato la condanna dei Giudici dell’Appello.

Ieri pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile hanno rintracciato M.G. e, dopo le formalità del caso, lo hanno dichiarato in arresto e condotto alla Casa Circondariale di Ravenna dove dovrà scontare la propria pena.