In tarda mattinata verso le 11.10 grave incidente sulla Strada Stale Adriatica in località Villapianta sul ponte del fiume Santerno dove due motociclisti tedeschi a bordo delle loro moto si sono scontrati con un Opel Astra. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Poliza Locale della Bassa Romagna- I due motociclisti sono caduti in terra. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 che hanno trasportato per accertamenti i due tedeschi all’Ospedale di Ravenna in Ambulanza. La strada statale è stata chiusa per permettere i soccorsi ed i rilievi.