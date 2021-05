Grazie a un contributo della Regione Emilia – Romagna è possibile aderire al progetto Bike To Work ottenendo un abbonamento annuale gratuito al servizio di bike sharing comunale. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere e incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti. Tutti i residenti e i domiciliati nel comune di Ravenna avranno la possibilità di ottenere, in maniera totalmente gratuita, un abbonamento annuale al servizio di bike sharing Velospot, fino ad esaurimento delle risorse previste. La validità temporale dell’abbonamento partirà nel momento di richiesta e sottoscrizione dello stesso e, complessivamente, sarà pari a dodici mesi. Tutte le informazioni su come aderire si trovano al seguente link: https://bit.ly/velospotra

La rete Velospot di Ravenna comprende 285 biciclette che possono essere prelevate dalle stazioni Velospt; 45 biciclette sono a pedalata assistita, mentre le altre 240 sono muscolari. Le 45 biciclette elettriche possono essere prese e riconsegnate solo nelle cinque stazioni a loro dedicate: Marina di Ravenna, piazza Piloti del porto; Porto Corsini, via Terzo Sirotti 39; Ravenna, piazzale Aldo Moro e largo della Strada romana (Parco archeologico); Classe, via Classense 94 (museo Classis). Il progetto Bike To Work è stato realizzato grazie alla legge regionale numero 10 del 5 giugno 2017 – Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità.