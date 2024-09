Un altro grave incidente stradale, nel pomeriggio di venerdì, è avvenuto lungo la Romea Dir, al chilometro 2+700, dove si sono scontrati un furgoncino e un camion con rimorchio. L’impatto è stato molto violento. I due mezzi procedevano in direzioni opposte. Il camion si stava dirigendo verso il porto, il furgoncino stava raggiungendo l’autostrada. È stato quest’ultimo ad invadere la corsia di marcia. Per il mezzo pesante l’impatto è stato inevitabile. Il conducente ha tentato di spostarsi a destra, ma inutilmente. Lo scontro frontale ha avuto gravi ripercussioni sull’uomo al volante del veicolo più leggero. Il ferito è stato intubato e trasportato in elicottero al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena. Illeso il camionista. Per estrarre il ferito dall’abitacolo, accartocciato, è dovuta intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco. Alla Polizia Locale di Ravenna il compito di ricostruire quanto successo, che cosa abbia portato all’invasione di corsia.

La Romea Dir è stata completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. I mezzi in transito sono stati deviati sui Tre Ponti, dalla parte del porto. Più gravi le ripercussioni sulla viabilità sul versante opposto.