In relazione all’arresto in flagranza di reato dell’agente della Polizia Locale Gian Carlo Valgimigli, interviene il sindaco e presidente dell’Unione della Romagna faentina Giovanni Malpezzi:

“Nonostante il dovuto rispetto delle prerogative costituzionali per cui una persona è colpevole solo a seguito di sentenze definitive, non posso non esprimere il mio ringraziamento nei confronti delle Forze di Polizia per la brillante operazione messa a segno, ennesima dimostrazione di grandi capacità investigative e frutto di attenzione per reati particolarmente odiosi, ancora più gravi se chi li commette è una persona che indossa una divisa simbolo del rispetto della legalità. Voglio inoltre esprimere vicinanza e massima fiducia nei confronti del corpo di Polizia Locale dell’Unione della Romagna faentina: il comportamento di un singolo non deve in alcun modo intaccare l’onore dell’impegno quotidiano svolto con abnegazione e professionalità tali da meritare la piena fiducia dei cittadini”.