Vigile urbano arrestato a Faenza per estorsione. L’uomo, un 50enne molto conosciuto in città, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Faenza in flagranza di reato, mentre stava intascando una tangente. I poliziotti, d’accordo con la vittima che aveva denunciato il vigile, hanno teso una trappola al 50enne martedì sera. Vittima e aguzzino avevano infatti un appuntamento per la consegna di una mazzetta da 10 mila euro. Gli agenti del commissariato manfredo, in collaborazione con i colleghi di Ravenna, hanno atteso il passaggio di soldi e poi hanno arrestato il 50enne