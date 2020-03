Continuano i lavori Hera sulla condotta idrica in uscita dall’impianto di sollevamento che alimenta tutto l’abitato di Conselice e San Patrizio, escluso Lavezzola.

La prima segnalazione della rottura del tubo dell’acqua in uscita è arrivata questa mattina alle ore 4:30 e la squadra di pronto intervento Hera si è recata subito all’impianto per eseguire la predisposizione del by-pass per alimentare Conselice direttamente dal sollevamento.

Purtroppo durante l’intervento di riparazione, eseguito con non poche difficoltà in un punto piuttosto scomodo della rete, si è verificata un’altra rottura, per cui è stata riattivata l’erogazione dell’acqua, ma con una pressione più bassa del normale fino a questa sera.

Nel frattempo le squadre Hera continueranno a lavorare per creare un bypass per superare l’area di rottura, per la cui messa in funzione sarà necessario sospendere acqua da mezzanotte alle 6.00.