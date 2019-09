Domenica 29 settembre alle ore 17 al Centro Visite Cubo Magico Bevanella di Savio andrà in scena lo spettacolo “Come un salmone” di e con Alessia Arena, nuovo appuntamento musicale della rassegna “Le voci del Delta”, a cura di Entroterre Festival e Scuola Musicale di Bertinoro con la collaborazione di Atlantide.

Accompagnato dalle sonorizzazioni musicali di David Domilici, con produzione Associazione Giotto in Musica, questo live è una narrazione metaforica, il racconto del viaggio di un salmone che si snoda tra simboli, leggende e storie sul mondo dell’acqua, nel suo difficile tentativo di ri-generarsi. Una riflessione sulla nostra società odierna specchiandosi nell’acqua, attraverso la voce della cantattrice e architetto del paesaggio Alessia Arena, secondo la quale nel nostro perdersi senza ambiente in una società liquida siamo come salmoni, che contro corrente e con forza cerchiamo di ricostruire la nostra identità e un paesaggio di comunità, fatto di ponti da attraversare, sponde da unire, barche da costruire.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni 0544 528710

Alessia Arena

Performer poliedrica, diplomata in canto lirico e specializzata in musica barocca con grandi interpreti, si è poi avvicinata al teatro a Berlino. Ha inoltre conseguito cum laude la laurea in architettura presso Università degli Studi di Firenze con una tesi dal titolo: “Il Suono dell’Architettura”.

Dal 2013 si dedica al teatro canzone attraverso progetti da lei ideati che vedono protagonisti figure significative del nostro tempo, sia per la loro storia umana che artistica, quali la visionaria poetessa Alda Merini, l’indomita cantante siciliana Rosa Balistreri e lo scrittore Gianni Rodari con Sergio Endrigo. Con Io sono Chi l’artista apre una nuova strada nel suo percorso artistico, volta ad indagare sul campo quelle pieghe della nostra società, ancora oggi tenute fin troppo in ombra.

Ha collaborato con Alessio Arena (Premio Musicultura 2013), Giorgio Pezzana (direttore Rivista Un’Altra Music@), Alessandro Hellmann (scrittore), Lorenzo Feliciati (bassista, compositore), Valerio Nardoni (Premio Nazionale per la Traduzione MiBACT 2017), Nicolas Farrugia (cantautore), ed inciso con: Brilliant, Bongiovanni, RadiciMusic Records. Ha inoltre preso parte con i suoi lavori a numerosi festival e rassegne quali: Intercity Festival, Festival Storie Interdette, A Voce, Scenari di Quartiere, Le voci del Delta ed altri.

Come un salmone trova la sua guida ispiratrice nel programma Artist in Residence2015-Progetto I ART per l´identità e l´arte contemporanea, che ha visto Alessia Arena tra i protagonisti.

David Domilici

David Domilici, percussionista/rumorista con esperienza ormai più che ventennale in spettacoli di teatro canzone, recital, reading musicali e concerti, utilizzando il set di strumenti acustici a percussione e la voce come un orchestra timbrica, che accompagna sia il testo che le musiche.