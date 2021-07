Arriva la Notte Rosa: il 31 luglio Elio omaggia Jannacci. L’1 agosto Pupi Avati racconta il film su Dante

Dal 26 luglio parte la settimana della Notte Rosa, il capodanno della riviera adriatica torna anche quest’anno nonostante la pandemia. “Finalmente un sorriso” lo slogan che accompagnerà gli eventi in programma fino all’1 agosto. Il nucleo principale degli eventi sarà nei territori di Rimini e Cesena. A Ravenna, la serata più importante sarà l’1 agosto, con La Milanesiana. Il Festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi sarà in Romagna durante la Notte Rosa con 6 tappe in 6 differenti città. A Ravenna, in Piazza del Popolo, la serata sarà dedicata a “Dante, il cinema e la musica”. Ospite speciale sarà Pupi Avati che a metà maggio ha iniziato le riprese del film sul Sommo Poeta.