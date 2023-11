Approvata dal consiglio comunale la variante urbanistica per l’impianto di recupero di rifiuti, classificati come non pericolosi, derivanti dai dragaggi del Candiano. L’impianto è finanziato dal PNRR e costa 130 milioni di euro. Sarà realizzato davanti alla piallassa Piomboni, esternamente all’area protetta, all’interno delle casse di colmata esistenti denominate Nadep. Si tratta di un impianto indispensabile per proseguire con i lavori di approfondimento del Candiano