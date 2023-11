Michele de Pascale non si ricandida e la sua lista civica cambia in “Ama Ravenna – i Civici”

Michele de Pascale non si candiderà alle prossime elezioni, lo ha confermato il sindaco durante la conferenza stampa per annunciare la trasformazione della lista civica “Michele de Pascale Sindaco” a “Ama RAvenna – I Civici”. La lista è stata formata nelle ultime elezioni amministrative.

Non solo che attualmente la norma non lo consente la ricandidatura di de Pascale, ma lo stesso sindaco ha dichiarato che due mandati bastano per terminare quanto programmato nel programma elettorale. “La lista cambia nome, ma la sua mission continua, e sarà sempre in coalizione con il centro sinistra per quanto riguarda l’attività politica locale, rappresentata in consiglio comunale da due consiglieri, il capogruppo Daniele Perini e Il consigliere Davide Bonocore, mentre all’interno della giunta la lista si rapresenta con l’assessora Annagiulia Randi.”, – è stata l’altra conferma. durante la comunicazione con i media.