Terminata ieri con un tocco prezioso, l’opera tradotta in mosaico dal ritratto fotografico di Kate Middleton, scattato da Paolo Roversi.

Il mosaico, in smalto vetroso e smalto d’oro, è stato realizzato a più mani con tecnica bizantina ravennate dai maestri mosaicisti dell’Associazione Dis-ORDINE con la consulenza di Luciana Notturni e Marcello Landi, interventi di Daniela Caravita, Rita Benzoni e Elena Pagani, realizzazione di Marika Dall’Omo, Sofia Laghi, Marianna Luordo, Clarissa Nuzzi, Chiara Sansoni Supporto tecnico di Edoardo Missiroli e Roberto Ferruzzi.

Completato con l’inserimento dell’anello, il mosaico rimarrà esposto alla Galleria dell’Associazione Dis-ORDINE in via Massimo D’Azeglio, 42, a Ravenna nell’ambito della Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo 2023.

Ringraziamo con una tessera di Socio Onorario Sostenitore la sig.ra Stefania Sangiorgi della Gioielleria Preziosi SANGIORGI di Bizzuno, Lugo di Romagna (RA), per aver gentilmente contribuito concedendo lo zaffiro ecologico posizionato in corrispondenza dello storico anello di fidanzamento delle principesse inglesi, unica nota di colore tra i toni seppiati della foto, in accordo con il Maestro Roversi.