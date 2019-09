Si è concluso nei giorni scorsi il contest instagram “In Bassa Romagna vivi l’Europa” che ha premiato i giovani del territorio che hanno scattato foto dedicate alla connessione tra la Bassa Romagna e l’Europa. Sono 9 i vincitori che partiranno per un viaggio culturale a Bordeaux, finanziato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, finalizzato a favorire attività di scambio giovanili e visite culturali.

Per partecipare al contest era necessario postare una foto originale di persone, paesaggi e situazioni che rappresentassero la propria visione del rapporto tra la Bassa Romagna e l’Europa, usando l’hashtag #Bassaromagnamia.

Le foto selezionate dalla giuria composta dai membri del social media team dell’Unione, sono state scattate da: Benedetta Zama, Mirco Dalmonte, Ricciardi Leonardo, Elena Padua, Silvia Ricci Maccarini, Federico Poggiali, Anna Giulia Longanesi, Federica Lolli e Nicolas Merendi

Questi alcuni dei pensieri che hanno accompagnato la descrizione degli scatti candidati per il contest:

“...mi sono sentito cittadino del mondo e d’Europa quel giorno che anche io ho portato l’Europa e il mondo sotto il monumento Baracca, proprio nella nostra Bassa Romagna” (in riferimento al Fridays for Future).

“..se ci si pensa bene, l’Europa, da qui, non è poi così lontana…”

“Più che sentirmi un giovane della bassa, mi sento un giovane europeo e questo vale per molti altri ragazzi che come me sono CRESCIUTI “in bassa”, SOGNANO l’ Europa e si sentono europei”.

“Conoscere nuove culture ci arricchisce, aprendoci la mente e gli orizzonti.”

“il senso di libertà che l’idea di un’Europa senza barriere può (e penso debba) trasmettere a noi giovani del 2000”

Il viaggio culturale avrà una durata di 5 giorni, organizzato dal Servizio Promozione Territoriale, Comunicazione e Progetti europei dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, si terrà attorno a metà ottobre, alla scoperta del centro storico di Bordeaux, che figura nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO.

Il contest e l’opportunità di vincere il viaggio sono resi possibili dal progetto “In Bassa Romagna vivi l’Europa!” che vede protagonista l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con le associazioni di gemellaggio e molte delle città gemelle in Europa che si è classificato al primo posto in Regione tra le proposte dedicate alle attività internazionali degli enti locali.

Le foto vincitrici sono visionabili sul canale Instagram dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, attraverso l’hashtag #bassaromagnamia.