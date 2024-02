Prende il via lunedì 19 febbraio dalla scuola secondaria di primo grado «San Giuseppe» di Lugo il nuovo progetto educativo intitolato #Facciamo la differenza, che coinvolgerà oltre 40 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Il progetto, promosso da Hera e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con il proprio Centro di educazione alla sostenibilità Ceas Bassa Romagna, mira a coinvolgere attivamente studenti, docenti e famiglie nella creazione di un modello di sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile promuovendo la partecipazione collettiva verso comportamenti virtuosi.

L’obiettivo è scoraggiare l’abbandono dei rifiuti e aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata, promuovere più consapevolezza nei comportamenti e negli acquisti, aumentare la socialità e la conoscenza dei servizi presenti sul territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Le attività previste nell’ambito dell’iniziativa sono pensate come un gioco e una sfida tra le classi iscritte, una metodologia che stimola la partecipazione attiva e l’impegno. Dopo un incontro introduttivo in classe, i ragazzi saranno protagonisti di una sfida per individuare quale sarà la classe più «riciclona». Per chi lo desidera, è previsto anche un approfondimento didattico dedicato agli insegnanti e al personale Ata della scuola.

Le attività sono coordinate e condotte dalla cooperativa Atlantide, che da anni si occupa di tematiche ambientali in collaborazione con vari enti del territorio, e dal Ceas della Bassa Romagna.