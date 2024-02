I lavori per la nuova statale Romea al via in 4 o 5 anni. Ne è convinta la Lega dopo la riunione convocata dal ministro Matteo Salvini al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La progettazione dell’arteria sarà inserita nel contratto di programma di Anas. Dovrà essere valutata la soluzione migliore per poi partire con il programma di finanziamento. Sarà l’Anas a dover studiare i flussi di traffico, il progetto e il tracciato. La Ravenna-Mestre non sarà più un’autostrada come inizialmente pensato quando il collegamento sarebbe dovuto partire più a sud, da Orte. Sarà una strada a pagamento per i mezzi pesanti, gratuita per gli altri veicoli. La soluzione al momento al vaglio è quella della vignetta sul modello delle autostrade svizzere e austriache.