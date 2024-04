Modifiche codice della strada. Asaps: “Bene su alcol e telefonini. Male su velocità e tutela utenti deboli”

Bene le nuove norme su alcol, droga, monopattini e telefonino. Male invece gli interventi sulla velocità, la ciclabilità e la tutela delle strade urbane.

Il disegno di legge, che mira ad introdurre novità al codice della strada, non incontra pienamente il favore di Asaps, il portale romagnolo dedicato alla sicurezza stradale. L’Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale è stata fra gli enti auditi per la stesura del testo approvato alla Camera. Il disegno di legge dovrà ora passare al Senato e potrebbe essere approvato in estate. Proprio al Senato, però, potrebbero arrivare modifiche.