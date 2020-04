Mentre le scuole statali sono state agevolate da piattaforme telematiche già in uso, tali da consentire la didattica a distanza, per gli enti di formazione quale la Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna, è stato necessario partire da zero per attivarle e proseguire il corso delle lezioni nel periodo attuale.

A seguito delle disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri ha deciso infatti di sperimentare, con un proprio sforzo economico e di manodopera, l’utilizzo di alcuni strumenti utili per favorire la didattica a distanza, quali la piattaforma Gsuite, e Skype.

L’esperienza online avrà inizio la prossima settimana con le prime videoconferenze dedicate ai 210 allievi dei corsi per operatore meccatronico, operatore degli impianti termoidraulici, operatore degli impianti elettrici e tecnico elettrico delle sedi di Ravenna e Faenza; è in fase di valutazione anche lo svolgimento di videolezioni previste dai corsi dell’area socio sanitaria per Oss.

Il portale Gsuite, che consente di fruire di lezioni a distanza è già attivato a favore degli allievi delle scuole di musica Sarti a Faenza, e Rossini a Cervia, entrambe gestite dalla Pescarini, al fine di garantire il più possibile anche la continuità della formazione musicale.