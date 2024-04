La scuola don Minzoni dovrebbe riaprire nella giornata di venerdì. Troppo denso ancora l’odore di fumo all’interno dell’istituto scolastico a causa dell’incendio scoppiato nel pomeriggio di martedì. Le fiamme si sono generate dall’aula di musica. Sembra essere stato accertato che cosa abbia generato il rogo, ma si stanno aspettando ancora le ultime verifiche. Fortunatamente i danni per il complesso sono stati ridotti. Le fiamme hanno danneggiato un’ala dell’edificiio a piano terra e il fumo si è spinto fino al primo piano, inondando i locali dove si trovano le aule. Oltre all’aula di musica non utilizzabile, al momento non funzionano le luci antincendio, ma nei prossimi giorni i sistemi dovrebbero essere riqualificati. In ogni caso non pregiudicano la riapertura della scuola. Tuttavia, se anche nella giornata di venerdì l’odore di fumo fosse troppo denso per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, la ripresa delle attività degli studenti slitterebbe a lunedì 8 aprile.