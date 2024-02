Bitways, l’azienda faentina che si occupa di cybersicurezza e innovazione delle infrastrutture IT delle imprese, ha confermato anche per il 2024 il proprio sostegno nei confronti del Ravenna Women FC.

In realtà, si tratta di un upgrade. Lo scorso anno, infatti, l’azienda faentina aveva sponsorizzato il Romagna Women, che militava nel campionato d’eccellenza. Poi, nel corso dell’estate, la società si è fusa con il Ravenna Women, che milita in serie B: e la collaborazione di Bitways riguarda appunto la prima squadra – che disputa le proprie partite interne a San Zaccaria – e anche il settore giovanile, che vanta un centinaio di giovani atlete nelle categorie Primavera, Under 17 e under 15.

Una vetrina ancor più prestigiosa, visto che le partite interne del Ravenna Women contano abitualmente più di un centinaio di spettatori, anche perché fra le avversarie ci sono le compagini femminili di club prestigiosi come Bologna, Lazio, Parma, Genoa, Verona, Chievo, Cesena…

“Il rapporto nasce da un progetto che ci era stato presentato fin dallo scorso anno – spiega Mirko Guerra, presidente e CEO di Bitways – mirato a dare spazio alle giovani. Ci è piaciuta la voglia di fare qualcosa di diverso, una sfida nuova, e così anche quest’anno abbiamo confermato la nostra collaborazione, per un progetto ben più ampio e stimolante…”.

“Questa partnership – sottolinea Fabio Pacifico, team manager del Ravenna Women FC – rappresenta per noi un mix di fiducia, entusiasmo e amicizia, andando al di là di ogni aspettativa. Apprezziamo particolarmente la fiducia immediata nei confronti del nostro progetto ambizioso, incentrato su giovani talenti, e nella nostra missione di rivitalizzare il calcio femminile a Ravenna, restituendogli un ruolo di primo piano”.

Peraltro, quella con Ravenna Women FC non è l’unica collaborazione di Bitways con realtà sportive romagnole: lo confermano, ad esempio, i rapporti altrettanto significativi con Progetto Basket Faenza, con il Circolo Tennis Bagnacavallo e con Bike Passion di Faenza.