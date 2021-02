Nell’ambito dei percorsi di umanizzazione ospedaliera, l’ Associazione “Qualcosa di grande per i piccoli”, nata da un’idea dell’attuale presidente Daniele Vitali, insieme al sig. Giuseppe Limantri, hanno consegnato all’U.O. Pediatria dell’ospedale di Ravenna moltissimi giochi, per portare conforto ai piccoli degenti presenti, lasciando inoltre un piccolo pensiero anche per coloro che accederanno in seguito.

Il dr. Federico Marchetti, direttore dell’U.O. pediatria di Ravenna commosso per il caloroso interessamento dimostrato, ha espresso anche a nome del suo staff, un sentito ringraziamento ed un forte sentimento di gratitudine a tutti coloro i quali con le loro gesta ed il loro impegno contribuiscono a rendere il soggiorno più confortevole ai piccoli degenti che si trovano ad affrontare momenti di particolare difficolta’.