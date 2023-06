Tronchi e detriti si accumulano alla chiusa di Errano. Intervento dei Vigili del Fuoco

Cataste di alberi abbattuti, tronchi e detriti vari alla chiusa di Errano, a Faenza, lungo il corso del fiume Lamone. Qui nei giorni scorsi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco poiché tutto il materiale portato a valle dal fiume si stava pericolosamente accumulando sulla chiusa. Tutto il materiale che si stava accumulando ai piedi dei pilastri sarebbe potuto diventare pericoloso per le case vicine alla chiusa, costituendo una sorta un tappo nei confronti dell’acqua proveniente da monte e possibile quindi causa di esondazione. Per ripulire così il letto del fiume sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con squadre che hanno operato all’interno dell’alveo fluviale e ruspe per impilare i tronchi.