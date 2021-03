Messa in sicurezza di viale Tolosano: alcuni alberi abbattuti, erano a rischio crollo

Intervento del Servizio Giardini lungo viale Tolosano. Abbattuti alcuni alberi risultati a rischio caduta. Troppi alti i rischi per la sicurezza pubblica di un viale continuamente attraversato da numerosi veicoli, ciclisti e pedoni anche in tempo di “zona rossa”, essendo una delle principali vie di comunicazione della città. E così si è arrivati alla decisione dell’abbattimento e dell’immediata sostituzione per un viale storico per la città, creato in ricordo delle vittime della Prima Guerra Mondiale, ai quali i faentini sono molto legati, come dimostrano i messaggi che in queste ore sono stati pubblicati sui social network, dove i cittadini chiedevano spiegazioni