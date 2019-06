Presentata questa mattina in municipio la quarta edizione del memorial “Josianne Tchameni”, trofeo di calcio multietnico che si terrà sabato 22 giugno dalle 16 nel campo del polisportivo Darsena, in via Marani 3 (ex ippodromo). Il torneo è organizzato dall’associazione di volontariato Il Terzo Mondo in collaborazione, tra gli altri, con gli assessorati alle Politiche per l’immigrazione e allo Sport del Comune e la questura di Ravenna, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato.