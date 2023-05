Inizia martedì la prevendita per la semifinale play off tra Blacks Faenza e Tecnoswitch Ruvo di Puglia che partirà domenica 14 maggio dal PalaCattani. In occasione di gara 1 la società ha deciso di devolvere l’intero incasso alle persone colpite dall’alluvione che c’è stata a Faenza il 3 maggio.

Da martedì 9 si potranno acquistare i biglietti delle prime due gare in programma a Faenza con le seguenti modalità:

on line sul circuito LiveTicket

nella sede di via Nazario Sauro

al PalaCattani il giorno della partita (la biglietteria aprirà un’ora prima della palla a due).

Soltanto in sede sarà in in vendita al costo di 5€ la maglietta celebrativa dei Play Off 2023.

LE DATE DELLA SERIE PLAY OFF

GARA 1 Domenica 14 maggio ore 18: Blacks – Ruvo di Puglia

GARA 2 Martedì 16 maggio ore 18.30: Blacks – Ruvo di Puglia

GARA 3 Venerdì 19 maggio ore 21: Ruvo di Puglia – Blacks

EVENTUALE GARA 4 Domenica 21 maggio ore 19: Ruvo di Puglia – Blacks

EVENTUALE GARA 5 Mercoledì 24 maggio ore 20.30: Blacks – Ruvo di Puglia

BIGLIETTI

Questi i prezzi dei biglietti per i play off. Non saranno validi gli abbonamenti al campionato e non ci saranno biglietti “ridotti”.

20€ Tribuna Gold

10€ tutti gli altri settori (Tribuna Silver, Gradinate, Curva)

20€ settore ospiti

L’ingresso è omaggio per gli under 14 e i portatori di handicap.

PREVENDITA IN SEDE

Martedì 9 dalle 17 alle 19

Mercoledì 10 dalle 17 alle 19

Giovedì 11 dalle 17 alle 19

Venerdì 12 dalle 15 alle 18

Sabato 13 dalle 10 alle 12

Lunedì 15 dalle 15 alle 18