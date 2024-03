Dopo il Comunicato Stampa a firma Forza Italia Ravenna di ieri sull’insicurezza della nuova passerella inaugurata il 19 marzo sul Candiano, oggi registriamo con soddisfazione che sono partiti i lavori per mettere in sicurezza la banchina, un tratto importante che non garantiva la sosta tranquilla dei bambini e delle famiglie nei luoghi adibiti ai giochi.

Siamo sicuri che questo intervento renderà più vivibile quel manufatto, lo renderà altresì più sicuro, nel contempo ci chiediamo il perché di questa fretta di inaugurare questa passerella quando era evidente che i lavori non solo non erano soddisfacenti, incompleti, ma mettevano in luce carenze importanti, in primis una mancanza di sicurezza che riguardava principalmente i bambini.” Nicola Tritto Segretario Comunale Forza Italia Ravenna