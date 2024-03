“Per quanto riguarda la ferrovia, Figliuolo ha dichiarato che le frane che minacciano la strada ferrata saranno prese in carico dalla struttura Commissariale, consentendo quindi di superare gli obblighi inerenti i terreni di proprietà privata.”

Così cita il comunicato del Comune di Brisighella in merito alla visita del Generale Figliulo a Brisighella.

Che dire se non esserne contenti e ribadire che come PD di Brisighella avevamo già lanciato questa proposta mentre la Senatrice Farolfi accusava inutilmente “Se c’è qualcuno che latita in questa partita invece è proprio la Regione”.

La Senatrice e Vice-Sindaca Farolfi oggi è stata smentita in toto dal Generale che sulla Faentina ha dichiarato a tale proposito il generale Figliuolo ha dichiarato che tali frane di versante saranno prese in carico, attraverso un emendamento di Governo, e saranno ripristinate con le risorse della Struttura commissariale.

– Visto che si poteva fare la presa in carico da parte della struttura commissariale della sistemazione delle frane sui terreni privati? Non si poteva fare prima?

– Visto che un’interrogazione parlamentare avrebbe accelerato l’iter?

– Visto che non c’entrava nulla la Regione?

Quindi, bene al Generale Figliuolo che si prende in carico le frane che insistono sulla Faentina. Dimostrazione poi che la nostra non era polemica sterile fine a sé stessa ma un vero pungolo per trovare velocemente la soluzione.Male anzi malissimo all’Amministrazione Pederzoli-Farolfi che ha dimostrato che sino ad oggi non avevano fatto nulla e partiamo con 10 mesi di ritardo.

Comunque meglio tardi che mai. Ora bisogna correre.

Ribadiamo: a settembre, per la ripresa del prossimo anno scolastico, bisogna essere pronti per dare certezza alla Faentina e così a tutti i pendolari e a tutti gli studenti della vallata del Lamone.”

Circolo PD Brisighella