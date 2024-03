Terminate le visite sanitarie dei 71 migranti della Life Support. Il medico di bordo racconta il salvataggio, il lungo viaggio e le loro storie

Sono terminate alle ore 15.00 le visite sanitarie al Pala De Andrè e gli adempimenti dei Servizi Sociali del Comune e quelli di polizia (identificazione e fotosegnalamento) per i 71 migranti sbarcati stamattina intorno alle ore 11.00 alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini dalla nave ONG LIFE SUPPORT di Emergency.

Non sono state rilevate particolari criticità, fatta eccezione per il giovane accompagnato in ambulanza stamattina al Pronto Soccorso dell’Ospedale che resta tutt’ora ricoverato per ulteriori accertamenti.

La dottoressa a bordo della Life Support, Paola Tagliabue, racconta il salvataggio, il lungo viaggio e le storie dei naufraghi. Particolarmente triste la storia di una 18enne eritrea, che gli ultimi tre anni li ha passati in una prigione libica.

Per l’assessore Andrea Baroncini serve tanta umanità e soprattutto fare squadra da poter dare tutto quello che queste persone hanno bisogno in queste ore.

I migranti destinati a Forlì Cesena (9) e Rimini (5) sono stati prelevati dai gestori direttamente al Pala De Andrè. Al termine dei colloqui i minori sono risultati non più 3 ma 5 tutti non accompagnati che rimarranno nel Cas minori di via Torre a Ravenna, ai quali si aggiungono 2 adulti accolti nei Cas di Cervia e Riolo e l’altro adulto una volta dimesso dall’ospedale. I restanti 49 con pullman sono stati trasferiti al centro Mattei di Bologna dove saranno ripartiti tra le restanti Provincie Emiliane.