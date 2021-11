Una testata all’autista dell’ambulanza. Così un 32enne rumeno ha aggredito il personale del 118 arrivato per soccorrerlo, per poi scagliarsi contro i carabinieri intervenuti a difesa del personale sanitario. L’uomo alla fine è stato bloccato, grazie anche all’utilizzo dello spray urticante, e tratto in arresto.

Lo raccontano oggi in edicola Il Resto del Carlino e il Corriere Romagna. L’uomo dovrà rispondere dell’aggressione, resistenza a pubblico ufficiale, minacce, insulti e interruzione di pubblico servizio.

L’episodio è avvenuto a Massa Lombarda intorno alle 23 di mercoledì sera. L’ambulanza del 118 è intervenuta in via Bagnarolo per soccorrere il 32enne in evidente stato di ubriachezza. L’uomo, con alcuni precedenti, ha prima urlato contro l’infermiera, poi ha aggredito l’autista, costringendo la coppia a rifugiarsi all’interno del mezzo di soccorso.

Ora il 32enne si trova agli arresti domiciliari in attesa del giudizio.