Trail Romagna e il Comitato Uisp Ravenna-Lugo aderiscono all’iniziativa promossa dal gruppo “Una Panchina per Elisa”, creatosi dopo il posizionamento di una Panchina rossa in memoria di Elisa Bravi, vittima di femminicidio nel 2019 a soli 31 anni. Sabato 24 agosto due percorsi di 4 o 7 km da affrontare a passo libero (corsa o cammino) partiranno alle ore 18 dal Podere Sansoni di Bastia di Ravenna. La passeggiata attraverserà la campagna del forese, con partenza dal podere Sansoni a Bastia, situato in un territorio agreste con caratteristiche rimaste intatte negli anni, passando dalla suggestiva Casa Masini e, ovviamente, dalla panchina rossa posizionata a Massa Castello, all’ingresso del piccolo cimitero che conserva le sue spoglie.

Grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale e al supporto dei volontari il gruppo “Una Panchina per Elisa”organizza iniziative per mantenere vivo il ricordo di Elisa e sensibilizzare sempre più persone al contrasto alle violenze di genere e al rispetto fra i generi.

A rendere più vivo il ricordo, la presenza dei familiari, genitori e figlie di 8 e 11 anni, ai quali la comunità si stringerà in un unico, grande abbraccio.

Per il sostegno all’iniziativa si ringrazia CIA –Agricoltori Italiani Emilia Romagna e per la collaborazione l’AVIS San Pietro in Vincoli, la Festa del Grano di Bastia e l’Associazione AgriSofia.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.