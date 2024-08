Domenica 25 agosto a Faenza è in programma uno degli eventi della manifestazione ‘Historic Minardi Day’.

In quella giornata, dalle ore 10 alle 13.30, nel tratto di viale Baccarini tra via Nuova e l’intersezione e via Ugonia/via Campidori, nei box sosta lato Museo delle Ceramiche viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata tranne per i mezzi che partecipano alla manifestazione.

Sempre in viale Baccarini, istituzione del senso unico di marcia con direzione stazione ferroviaria-centro (Ravenna – Firenze).