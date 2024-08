Questa mattina è stata installata la nuova pensilina per chi attende la corriera sulla Via Casolana in località Castel Bolognese.

Nelle prossime settimane verranno installate le nuove pensiline portabici anche di fronte al Parco Ravaioli.

Le pensiline, acquistate dal Comune ad inizio anno con un investimento di oltre 15.000 euro, sono state montate i giorni scorsi dagli operai comunali con il supporto dei Volontari per l’Ambiente – Castel Bolognese, ai quali va un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione.

Il basamento in calcestruzzo era invece stato fatto dalla Provincia di Ravenna nel mese di maggio.

La nuova pensilina rappresenta un’ulteriore miglioria per chi si sposta con i mezzi pubblici.