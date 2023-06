Traghetto di Marina di Ravenna: i problemi del servizio al centro del dibattito in commissione

Durante la commissione consiliare dedicata al potenziamento del servizio delle navette per Marina di Ravenna e Punta Marina, si è tornati ad affrontare i problemi che oggigiorno continua a vivere il traghetto che collega Marina di Ravenna a Porto Corsini, mezzo utilizzato non solo da chi si deve spostare fra i lidi nord e i lidi sud, ma anche da coloro che da nord vogliono raggiungere Marina e preferiscono evitare difficoltà legate al parcheggio, lasciando l’auto sull’altra sponda del Candiano. Un tema di fortissima attualità, visto l’avvio della stagione balneare e la chiusura del ponte mobile che ha inasprito il traffico su via Trieste.