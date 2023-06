Nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 giugno sono state segnalate anomalie in alcuni corsi d’acqua nella provincia di Ravenna. I tecnici Arpae sono intervenuti per effettuare campionamenti e analisi per identificare le cause.

Nel canale Zaniolo, nel territorio del comune di Conselice, dalla mattinata di martedì 6 è stata riscontrata una colorazione anomala (rosaceo/purpurea).

L’esame microscopico ha rilevato la presenza di solfobatteri purpurei e di alghe unicellulari del genere Euglena, organismi che in determinate condizioni possono determinare una colorazione rossa delle acque e che proliferano in condizioni di elevato carico organico e di scarsità di ossigeno, situazione effettivamente riscontrata nelle acque del canale (che costituisce il primo tratto del canale Destra Reno). Per confermare tali ipotesi si attendono tuttavia i risultati delle analisi chimiche in corso nel laboratorio Arpae.

La proliferazione di questi organismi non è un fenomeno inedito e si può verificare occasionalmente nei corsi d’acqua, solitamente in estate, in condizioni di forte irraggiamento solare.

Diversi chilometri più a valle, nel canale Mandriole, nel territorio del Comune di Ravenna, lunedì pomeriggio è stata segnalata un’ingente quantità di pesci morti.

Il canale Mandriole si inserisce nel canale Destra Reno, dal quale sono risalite le acque scure provenienti dall’area alluvionata di Conselice.

I tecnici Arpae hanno riscontrato una colorazione scura delle acque, con cattivo odore, e hanno verificato la pressoché totale assenza di ossigeno, che ha causato la moria dei pesci.

Essendo a pochi chilometri dalla foce in Adriatico è stata riscontrata la presenza sia di pesci di acqua dolce, sia di pesci di acqua salata (cefali, carpe, carassi, siluri, anguille).

Sul posto sono intervenuti anche tecnici del Comune di Ravenna, di Ausl Romagna e del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale. Nei pressi delle paratoie del Ponte Chiavica Destra Reno e allo Scarico primo Bacino sono state posizionate delle panne per trattenere il pesce morto e facilitarne il recupero.

Nei prossimi giorni proseguiranno le attività di analisi e verifica della situazione ambientale.