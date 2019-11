Il 5 dicembre riapre il Mercato Coperto. Iniziano i colloqui per i posti di lavoro

Il Mercato Coperto è pronto finalmente ad essere inaugurato. Dopo diversi rinvii, è arrivata la data, il 5 dicembre. A confermare che l’apertura, dopo oltre quattro anni di cantiere, è imminente è l’annuncio diffuso da Molino Spadoni per la ricerca di personale con scadenza per le candidature a venerdì 8 novembre. Il nuovo Mercato Coperto sarà infatti gestito per gran parte da Molino Spadoni, in collaborazione con Coop Alleanze. Le due realtà hanno investito complessivamente 12,4 milioni per il restauro e l’adattamento dell’edificio e per realizzare le nuove strutture. 40 all’incirca le persone che lavoreranno all’interno della struttura secondo l’ultimo progetto presentato alla stampa, dopo il definitivo abbandono di tutti gli ambulanti che un tempo animavano il Mercato Coperto.

L’immobile in piazza Andrea Costa sarà un nuovo polo dedicato alla gastronomia, aperto anche ad eventi e manifestazioni culturali, aperto tutti i giorni, fino a tarda sera (dalle 8 alle 24). La gestione sarà in mano a Coop Alleanze e Molino Spadoni per almeno 35 anni.